気象台は、午前11時36分に、洪水警報を海津市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岐阜県・海津市に発表美濃地方では、1日明け方まで土砂災害や河川の増水に、31日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岐阜市□大雨警報・土砂災害1日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mmピーク時間31日昼前□洪水警報1日明け方にかけて警戒■大垣市□大雨警報・土砂災害1