チャンネル登録者数102万人を超える人気YouTuberのゆきりぬ（31）が28日、YouTubeに動画を投稿。子宮に腫瘍が見つかったことを報告した。【映像】診断後の動画で号泣するゆきりぬ動画冒頭、ゆきりぬは腫瘍が見つかったのは2023年だったと明かし、「自分の中で整理して、人に話ができるようになるまで時間がかかりまして、本当は診断が発覚した日に撮影をしたんですよ。だけど、自分の中で受け入れるのがショックすぎて、すごく