【MLB】ダイヤモンドバックス − ドジャース（8月30日・日本時間31日／アリゾナ）【映像】大谷、敵地を黙らせる“爆速”ツーベース電光石火の一打で、敵地の雑音を封じてみせた。ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でダイヤモンドバックス戦に先発出場。同地区で2位の相手との直接対決であり、負けられないカードは試合前から熱気に包まれていたが、敵地ファンのブーイングに迎えられた大谷は、いきなりの初球打ち