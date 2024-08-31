台風10号が夏休み最後の週末を直撃しています。東海道新幹線が運転を見合わせたことで、東京駅では行き場を失い、混乱する人が続出しました。【画像】新幹線もストップで混乱と予定変更奈良まで約3時間が…迂回ルートで5時間超■道路の冠水相次ぐ川を撮影したように見える映像。カメラを振ると、その先には信号機があります。実は車道で、見える範囲はすべて冠水しています。30日、8月の観測史上最大の雨量を記録した神奈