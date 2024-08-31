台風10号の大雨による影響で始発から運転を見合わせていた、東海道新幹線の東京駅から三島駅の間の上下線の運転が正午過ぎに再開しました。ただ、通常のダイヤでの運転は行わず、1時間あたり上下それぞれ2本程度、全席自由席の「こだま号」を運転するということです。三島駅と名古屋駅の間については、終日運転を取りやめることが決まっています。あす9月1日について、JR東海は始発から三島駅と名古屋駅の間の上下線で終日運転を取