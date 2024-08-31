宮崎駿監督のジブリ映画「天空の城ラピュタ」が30日、日本テレビ系「金曜ロードショー」（午後9時）で放送された。X（旧ツイッター）では、当該シーンの前に「バルス祭り」がトレンド入り。クライマックスのパズーとシータが滅びの呪文を唱えるシーンで、X上で一斉に「バルス！」とツイートする「バルス祭り」が定着している。そして、午後11時22分頃に当該シーンが出現。そして同時間に「バルス！」が大量投稿された。一方、同時