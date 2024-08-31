東京・広尾のマンションで30日、女性の遺体が見つかった事件で、交際相手の男が逮捕されました。職業不詳の増田遼太郎容疑者（25）は29日深夜から30日未明にかけて、渋谷区広尾のマンションの自宅で、交際相手で会社員の村田結さん（25）に顔を殴るなどの暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。増田容疑者は30日「彼女が倒れて意識がない」と自ら通報していて、村田さんはその場で死亡が確認されました。増田容疑者は調べ