岡山・香川のJRは、在来線が概ね始発から運転を見合わせるなど交通機関の乱れも続いています。 【写真を見る】【JR西日本】山陽新幹線「新大阪ー博多駅間」本数を減らして運転在来線は正午頃から順次運転を再開する予定 JRによりますと、山陽新幹線は、きょう（31日）新大阪ー博多駅間で始発から本数を減らして運転しています。一方、東海道新幹線は、大雨の影響などで三島ー名古屋駅間で終日運転を取りやめ