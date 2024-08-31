台風10号は、きのう（30日）からきょう（31日）までに四国を横断するなど岡山・香川に最も近づき岡山県内では2人のけが人が出ています。 【写真を見る】【台風10号】岡山県内で2人けが70代女性が土のうを積む際に転倒し骨折 （小寺真生記者）「満潮時刻を迎えた牛窓港です。さきほどから雨と風も強くなってきていて海面が陸に迫っています」 きのう（30日）午後10時頃に満潮を迎えた瀬戸内市の牛窓港では、波が道路に押し寄せ