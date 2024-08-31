Jリーグは31日、台風10号の影響で中止となったJ1第29節・名古屋グランパスvs.アルビレックス新潟について、9月18日の19時から豊田スタジアムで代替開催することが決定したと発表した。中止試合のチケットの扱いについては決定次第、告知するという。Jリーグは「お手元のチケットは取り扱い決定まで大切に保管してください」とした。以下、代替開催の日程第29節9月18日(水)名古屋 19:00 新潟 [豊田ス]