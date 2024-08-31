川崎フロンターレは31日、MF瀬古樹(26)がストーク・シティ(イングランド2部)に完全移籍することを発表した。東京都出身の瀬古は三菱養和SCユースから明治大を経て、2020年に横浜FCへ加入。ルーキーイヤーから主力として活躍し、2022年に川崎Fへ完全移籍した。昨季は3大会ぶり2度目の天皇杯優勝に貢献。今季はここまでJ1リーグ戦25試合、天皇杯2試合に出場していたが、14日に海外移籍を前提とした手続きと準備でチームを離脱す