〈「娘にだけは『早期発見』って嘘をつきました」下咽頭がんステージ4を宣告された見栄晴（57）が“死ぬよりも怖かったこと”とは〉から続く癌の宣告を受けてからつけ始めたという日記帳を見ながら、闘病生活を振り返る見栄晴さん（57）。【実際の写真】木梨憲武から届いた「癌は治る。頑張れ。俺のドラマはダメだったけど（笑）」という粋すぎるメッセージ見栄晴さんがかかった下咽頭がんは進行が速く、ステージ4という進行度