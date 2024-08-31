アーティストのコムアイ（32）と映像作家・文化人類学者の太田光海（34）。【画像】「胎盤を食べた」アマゾンの村での出産を写真で全部見る夫婦ではなく恋人同士で子供を迎えることを決意し、2023年7月にアマゾンの村で出産をした彼らに、村までの過酷な道のり、村の人々の生活様式、出産時の様子などについて、話を聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）◆◆◆ペルーの首都から陸路で4日かかるアマゾンの村で出産ーーアマゾン