9月7日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■よさこい祭りで日本一を目指すよさこい振付師に密着！よさこい祭りで日本一を目指すよさこい振付師に密着！今回は神の挑戦を追いかける特別企画。毎年８月に開催される高知よさこい祭り。７０年の歴史をほこり、全国から集まった１万人以上の踊り子が踊りまくる高知を代表する夏の一大イベント。そんな祭りに27年出