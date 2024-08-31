ハリソン山中を演じる豊川悦司7月25日から配信されているNetflixシリーズ『地面師たち』が話題を呼んでいる。8月28日現在、日本では5週連続トップを独走、世界ランキングもトップ10入りを続けている。地面師とは、不動産の所有者になりすまし、不動産を購入したい買い手から多額の売買代金をだまし取る詐欺師のこと。本物の所有者が現われるころには姿を消し、また次のターゲットとなる不動産を探して詐欺を繰り返す集団だ。