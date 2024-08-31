お笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久が24日、東京・代々木第一体育館にて開催されたTBS系バラエティ番組『ラヴィット!』の音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2024」(ラヴィット! ロック2024)で妻・近藤千尋への愛を語り、近藤もVTRメッセージで太田への愛を届けた。「LOVE IT! ROCK 2024」で妻・近藤千尋への愛を語ったジャングルポケットの太田博久『ラヴィット!』(毎週月〜金曜8:00〜9:55)は、お笑いコンビ・麒麟の川島明と田