少女時代のテヨンが31日午前、「ECO LIVE CONCERT 2024 in KAOHSIUNG」に参加するため、仁川（インチョン）国際空港を通じて台湾に出国した。・少女時代 テヨン、サム・スミスの名曲を韓国語で歌唱！宇多田ヒカルらも10周年プロジェクトに参加・少女時代 テヨン、サム・スミスとコラボ？インスタ投稿が話題に