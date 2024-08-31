自分の思考が直感に流され、思い込みに凝り固まり、そして思考そのものを面倒くさがっていることに気付いて落ち込んでしまったのが、野村裕之『頭のいい人だけが解ける 論理的思考問題』（ダイヤモンド社）である。Amazonで『頭のいい人だけが解ける 論理的思考問題』を見る本書のページをめくると、まず「あなたは、論理的な思考ができるひとでしょうか？」と問いかけられ、その論理的思考ができるかを測る3つの問題が出される。