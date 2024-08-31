【モデルプレス＝2024/08/31】超特急のユーキ（村田祐基）、タカシ（松尾太陽）、マサヒロ（森次政裕）が30日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組『超特急のRADIO EXPRESS』（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。8月17日〜18日に開催されたライブ『EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024』について振り返った。【写真】“元プロダンサー”マサヒロが絶賛したメンバー◆マサヒロ＆ユーキが絶賛したEBiDANメンバーこの日、ユーキから「