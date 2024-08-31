【YAMAHA SG-1000 JX-30】（名古屋市yoshi NAGA60歳）429でエレキ、1345でアコギ、1486でピアノを掲載いただき4度目の投稿です。県立高校への進学、入学祝で買ってもらいました。高校の3年間は、ジャパメタ、E.Clapton、J.Pageに夢中で寝食を忘れてこのSGを弾いていました。アコギに転向して弾く機会は少なくなりましたが、不具合は無く高品質なモデルと確信しています、さすがYAMAHA。当時、名古屋では究極のZeppelinのトリビ