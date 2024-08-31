2024年4月21日に惜しくもこの世を去ったフジコ・ヘミングの追悼盤が2種類同時発売される。一つは、フジコ・ヘミングの未発表レコーディング音源であったチャイコフスキーの代表的ピアノ協奏曲と代表曲「ラ・カンパネラ」の5つのヴァージョンを収録したニュー・アルバム『チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番』（UHQCD）。そしてもう一つはフジコ・ヘミングの名演を集めたCD5枚組BOX『イングリット・フジコ・ヘミングCD選集』だ。