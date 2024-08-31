9月1日は防災の日です。8月8日に南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されたのもあって防災への関心が高まっているいま、できる備えはしておきたいものです。そこで、この記事では地震の際の火災や雷による電気製品の故障を防ぐ機器、より早い避難を可能にする住宅用火災警報器を紹介します。   地震後の火災の過半数を占める電気火災を防ぐ感震ブレーカー 電線から供給された電気を家中に分配する分電盤は、どの家庭にも欠か