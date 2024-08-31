Beatrice Tridimas[２８日 トムソン・ロイター財団] - 太陽の光とターコイズブルーのエーゲ海に恵まれた人気の休暇先ギリシャが、気候変動とオーバーツーリズム（観光公害）で観光モデルの見直しを迫られている。昨年ギリシャを訪れた観光客は３３００万人近く、観光収入は２８５億ユーロ（３１７億ドル）に上った。今年はさらに増える見通しだ。エーゲ海のキクラデス諸島では近年、オーバーツーリズムに対する怒りからビーチ