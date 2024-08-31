歌手・和田アキ子が３１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に出演した。番組には日本バレーボール協会の川合俊一会長が出演した。和田は、長年にわたり川合会長と公私共に親交がある。先週の放送で和田は川合会長の出演で呼び方について「何十年来の友達なんです。今までは『川合』って呼んでて（向こうは）『アッコさん』だったんです。会