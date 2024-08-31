中国の宝くじ売上高、７月は１１・８％増海南省三亜市で行われた中国スポーツ宝くじのPRイベント。（資料写真、三亜＝新華社配信）【新華社北京8月31日】中国財政部が30日に発表した7月の全国の宝くじ売上高は前年同月比57億5千万元（1元＝約20円、11.8％）増の546億5500万元だった。内訳は福祉くじが2億3100万元（1.3％）減の176億3500万元、スポーツくじが59億8100万元（19.3％）増の370億2千万元となった。1〜7月の売上高は