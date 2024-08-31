環境意識の高まりから、いまやクルマ以外のモビリティにもとどまることなく及んでいる電動化の波。電動バイクに電動キックボードと新世代電動ビークルが次々と登場するなか、タイの街中タクシー・トゥクトゥクとしておなじみの屋根付きトライクにも電動モデルが登場し、注目を集めています。例えば今回紹介する「VIVEL TRIKE（ビベル トライク）」（49万円〜72万円）もそのひとつ。神奈川県伊勢原市を拠点に中古バイクの買取・販売