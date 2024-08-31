森は得意のリードで得点を伸ばした(C)Getty Imagesパリ五輪で大きく注目を集めたのはスポーツクライミングにおいての設定問題もあった。パリ五輪の終盤、現地時間8月10日に行われたスポーツクライミング女子複合決勝では、森秋彩（もり・あい）が、「135.1点」で4位となり、惜しくもメダルを逃したシーンだ。【画像】エアコンなしの質素なデザイン？ パリ五輪選手村の全容をチェック「ボルダー」の第1課題最初のホールドに手