自身の妊娠・出産・育児の経験を赤裸々に描いた4コマコミックが大人気のブロガー・ダルダルのダル子さん。多くのママから共感を得ており、「大好き！」「勝手に戦友だと思っている」との声も多い。今回、待望の書籍化（『ヤケッパチパチ！ 元ヒステリック妊婦の育児ログ！』）を記念して、“ダル子ファン”の座談会で盛り上がった、共感ポイントやその理由を探った。（文：岡田知子（BLOOM））いま、編集部注目の作家【座談会参