お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（38）と坂井良多（38）が30日放送のテレビ朝日「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜深夜0・45）に出演。デカ盛り番組に呼ばれなくなった理由を明かした。今回のゲストは、お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるまと松井ケムリ。出演する番組を選んでいるという“うわさ”について「はい、選んでます」と事実だと話した。一方で「俺らは選んでない」と金ちゃん。高比良