南沙群島仙賓礁のサンゴ礁「全体的に健康」中国が調査報告発表調査報告に示された仙賓礁北西側の写真。（ドローンから、北京＝新華社配信）【新華社北京8月31日】中国南沙群島にある仙賓礁のサンゴ礁の生態系に関する調査報告が30日、北京で発表された。仙賓礁のサンゴ礁の生態系は全体的に健康だとし、中国による破砕サンゴの人為的な埋め立てがサンゴの大規模な白化現象や死滅を引き起こしているとのフィリピンの主張につい