「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（３０日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発出場。２−２の二回、１点を勝ち越しなお無死一、三塁で迎えた第２打席で右肘付近に死球を受けた。初球の内角高めへの速球が肘当てを直撃した。大谷は一瞬、痛そうにひざまずいたが、すぐに立ち上がって一塁へ向かった。敵地は騒然とし、ブーイングも起こった。その後、無死満塁からベッツの中犠飛で一