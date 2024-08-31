能登半島地震で起きた1000年に1度の規模とも言われる海底隆起。総延長が石川県珠洲市から志賀町の沿岸部約85キロに及び、陸地化した面積は約4・4平方キロとされる。この新たな陸地をどう活用するのが良いのか。能登の観光資源の被害状況を調査した金沢大観光デザイン学類の川澄厚志准教授（観光まちづくり）に聞いた。【聞き手・萱原健一】【写真まとめ】傾く漁船…隆起で海水面が下がった輪島の漁港――石川県は創造的復興プ