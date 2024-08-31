台風10号は近畿地方の近くを東南東へ進んでいて、東海地方には9月1日午前にかけて接近する可能性があります。各地で大雨が降っていて、土砂災害や河川の増水などに注意が必要です。台風10号は31日午前9時時点で、中心気圧が996hPa、1時間に約15キロの速さで四国付近を東南東へ進んでいます。 降り始めからの雨量は、三重県大台町宮川で640ミリ、尾鷲市で564ミリ、愛知県新城市の富沢で515ミリなどとなっています。