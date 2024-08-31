韓国の女性アイドルグループNewJeansが9月7日と8日の両日間、京セラドーム大阪にて初開催となる「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」（TMA）で、5人メンバーによるスペシャル・ソロパフォーマンスを披露する。8月30日、TMAの組織委が発表した。2022年7月、鮮烈なデビューを果たしたNewJeansは、これまで“最短”、“最初”、“最高”という記録を次々と達成し、「世界中がNewJeans」と言われるくらいK−POPアーティストとして、その実力