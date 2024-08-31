俳優神田正輝（73）が31日、テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）に生出演。大阪と東京の2元生中継で番組を進行した。進行の遅い台風10号が列島横断中で、新幹線や飛行機など交通機関が乱れる中、本来は大阪のＡＢＣテレビからの生中継だが、この日は東京・六本木のテレビ朝日から神田ら主要出演者がスタジオ出演した。MCの神田は「台風10号のおかげでね、交通機関がいろいろ乱れているので、予測がつかないとい