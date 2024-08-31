毎日使っているうちに劣化して、断線しがちな充電ケーブル。そんなときはケーブルカバーで保護してみてはいかがでしょうか。今回はセリアで購入できるアイテムをご紹介。とっても可愛いデザインで、今飛ぶように売れているんです！また併せてチェックしてほしい便利な商品もご紹介。ぜひ参考にしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スマホケーブルカバー 2P 天使タイプ価格：￥110（税込）対応商品：Apple