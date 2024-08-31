西武観光バスは、タッチ決済による乗車サービスを7月18日から開始した。三井住友カードとジェーシービー（JCB）、レシップ、QUADRACとともに展開するもので、三井住友カードが提供する公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用し、タッチ決済のカードやカードを設定したスマートフォンによる乗車を可能とする。対象となるのは、軽井沢や草津エリアの一部路線となる。