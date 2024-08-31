全日本空輸（ANA）は、東京/羽田〜大阪/関西線できょう8月31日に臨時便を追加運航する。運航便数は東京/羽田発の1便。機材はエアバスA320型機を使用する。きょう8月31日には、東海道新幹線が三島〜名古屋駅間で終日運転を見合わせることを決定している。また、関東甲信越から中国・四国にかけての空港で、運航状況にかかわらず変更や払い戻しを無料とする特別対応を実施している。■ダイヤANA1301東京/羽田（12：45）〜大阪/関西