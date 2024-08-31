名古屋グランパスは８月31日、同日に予定されていたが台風10号の影響で中止となったJ１第29節・アルビレックス新潟戦の代替開催日を発表した。試合は９月18日の19時に豊田スタジアムでキックオフ予定。水曜日の開催となる。【画像】セルジオ越後、小野伸二、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「J歴代ベスト11」を一挙公開！名古屋は、代替試合のチケット販売と中止試合のチケットの取り扱いについては、決定次第告知する