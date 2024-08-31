サンフレッチェ広島は８月31日、クラブの公式XにJ１第29節で対戦するFC東京の移動状況について投稿した。FC東京は、29日の昼過ぎに新幹線で広島に向かったものの、台風10号の影響により途中で運転見合わせとなり、急きょ静岡県内に宿泊。その後はバスで東京に戻っていた。【画像】セルジオ越後、小野伸二、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「J歴代ベスト11」を一挙公開！そんななかで広島は試合の開催決定とともに、以