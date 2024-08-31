三笘薫が所属するブライトンは、ファビアン・ヒュルツェラー新監督のもとで1億ポンド（191.9億円）もの資金を投じて補強を行った。たが、『Sussex Express』は、ブライトンは土曜のアーセナル戦で1億ポンドで獲得した新戦力4人を欠く見込みと伝えた。2500万ポンド（48億円）でセルティックから獲得したデンマーク代表MFマット・オライリーは3部クロウリー・タウン戦でデビューするも悪質タックルによってわずか6分で負傷。ヒュルツ