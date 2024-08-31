気象台は、午前11時16分に、大雨警報（土砂災害）を設楽町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を弥富市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・設楽町に発表東部では、土砂災害に警戒してください。西部では、低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新城市□大雨警報・土砂災害1日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）■弥富市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水31日昼過