【AFP＝時事】北米アイスホッケーリーグ（NHL）のコロンバス・ブルージャケッツ（Columbus Blue Jackets）に所属するジョニー・グドロー（Johnny Gaudreau）選手（31）が、29日夜に米ニュージャージー州で弟（29）と自転車に乗っていたところ交通事故で死亡したと、地元警察が30日に発表した。グドロー選手と弟のマシューさんは、同州トレントン（Trenton）から80キロに位置するオールドマンズ・タウンシップ（Oldmans Township