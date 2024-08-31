【AFP＝時事】ロシア大統領府（クレムリン、Kremlin）は30日、9月3日にモンゴルを訪問するウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）大統領について、同氏に逮捕状を出した国際刑事裁判所（ICC）加盟国であるモンゴルの当局に逮捕される可能性はないと一蹴した。ICCは、加盟国にはプーチン氏が入国した場合、逮捕する義務があるとしている。ICCは2023年3月、ロシアが侵攻中のウクライナからの子どもの連れ去りに関与した戦争犯罪