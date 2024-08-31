◆ いつでもみんなのプロ野球！実況アナルーム8月のテーマは“夏のショウアップナイター実況裏話”「そんなに真夏に苦しんだ、暑くて大変だったという経験がないのね。実況裏話にお話できるようなネタはないなと思ったんだけど、暑さといえば広島市民球場」。ショウアップナイターで実況を務める師岡正雄アナウンサーは、広島市民球場での思い出について語ってくれた。マツダスタジアムが開場する08年シーズンまで広島が本拠