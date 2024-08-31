元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏が３０日夜、ユーチューブチャンネル「弁護士若狭勝のニュース塾」を更新。ＮＨＫのラジオ国際放送で、中国籍の外部スタッフが沖縄県・尖閣諸島について「中国の領土である」と発言したことに言及した。若狭氏は、この問題を「放送テロとも思える大問題」と言う。かつて洞爺湖サミットでテロ対策の責任者を務め、議員時代にはテロ対策法案をつくるなど、自身を「テロ対策の専門家」