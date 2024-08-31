6回4安打3失点、今季15度目のQSをマークした【MLB】カブス 7ー6 ナショナルズ（日本時間31日・ワシントンDC）カブスの今永昇太投手は30日（日本時間31日）、敵地・ナショナルズ戦で6回4安打3失点と好投し、今季11勝目（3敗）を挙げた。リーグ5位の防御率3.14。試合後、地元メディアの取材に応じ、「今日の自分の調子を考えると、6回3失点で試合を作るのが一番勝つ可能性が高いなと思っていた。その通り実行できて良かったです」