右肘付近に152キロが直撃…自ら一塁へ→二盗に成功【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間31日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場し、第2打席で右肘付近に死球を受けた。敵地が騒然となった。この日、初回先頭の第1打席では右翼線へ二塁打を放ち、3番フリーマンの左中間への2ランで生還。2回無死一、二塁の第2打席でザック・ギャレンの94