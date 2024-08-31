ドラマ『Eye Love You』にも出演した女優の玄理（ヒョンリ）が初めて韓国ドラマに出演する。【写真】『Eye Love You』チェ・ジョンヒョプの愛らしい近況玄理の韓国所属事務所THE TRUTHは8月30日、「玄理がNetflix新オリジナルシリーズ『この愛、通訳できますか？』（原題）に特別出演する」と伝えた。『この愛、通訳できますか？』は、通訳士チュ・ホジン（演者キム・ソンホ）がトップ女優チャ・ムヒ（演者コ・ユンジョン）の通訳