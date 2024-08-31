◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（３０日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が３０日（日本時間３１日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１点を勝ち越した直後の２回無死一、三塁で迎えた第２打席は昨年９月に手術を受けた右肘付近に死球を受けた。一塁側のドジャースファンからは怒号が入り交ざった大ブーイング。大谷はその場でしゃがみ込ん